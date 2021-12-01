Главный тренер «Амкара» прошел стажировку в одной из сильнейших команд РПЛ

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Рустем Хузин прошел стажировку в одной из сильнейших команд РПЛ – ФК «Сочи». Фотографией главного тренера красно-черных в окружении тренерского штаба сочинцев поделилась клубная пресс-служба.

«Рустем Хузин прошел стажировку в Сочи. Главный тренер и руководство клуба рассматривают возможность провести зимние сборы команды в Краснодарском крае», - рассказали в «Амкаре».

Отметим, ФК «Сочи» - один из сильнейших клубов России на данный момент. Сочинцы занимают третье место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в активе 28 очков. Впереди южан лишь действующий чемпион России и участник Лиги чемпионов УЕФА – «Зенит» (36 очков) и московское «Динамо» (32 очка). Клуб из Сочи опережает такие известные коллективы как «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все из Москвы) и «Краснодар».

Напомним, «Амкар-Пермь» ушел на зимнюю паузу на третьем месте турнирной таблицы группы «4» второго дивизиона ФНЛ. В последнем матче года пермяки обыграли земляков из «Звезды» - 1:0.

Отставание от первого места, которое занимает ульяновская «Волга» - пять очков. Следующий официальный матч «амкаровцы» сыграют только в апреле 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До встречи весной: «Амкар» минимально обыграл «Звезду»

Единственный гол матча в стиле Криштиану Роналду забил Илья Шабанов (Подробнее...)