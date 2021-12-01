ЦУР за год обработал более 200 тысяч обращений жителей Прикамья

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За год ЦУР (Центр управления регионом) обработал более 200 тыс. обращений от жителей Пермского края. Об итогах первого года работы Центра рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, ЦУР создан для реагирования на проблемы в Прикамье. Его специалисты непрерывно принимают сообщения от жителей региона в социальных сетях, фиксируют и обрабатывают их. А затем передают сигналы в компетентные органы для их скорейшего устранения.

С 1 января по 18 ноября 2021 года сотрудники ЦУРа зафиксировали в соцсетях более 208,7 тыс. сообщений о проблемах. Среднее число обращений в месяц - порядка 19 тыс. Их масштабы различны: от актуальности как для жителей одного дома, так и для более широкого числа людей.

«Сейчас, когда очень развиты социальные сети, именно там чаще всего люди сообщают о наболевшем. Хорошо понимая, каким образом можно решить ту или иную проблему, мы становимся своеобразным посредником между человеком и муниципальными властями, помогая решать проблемы оперативнее», – поделилась глава ЦУР Екатерина Набатова.