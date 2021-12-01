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Происшествия1 декабря 2021 8:47

В Перми на молодую пару упали строительные ворота

ЧП случилось на улице Максима Горького
Авторы (2):
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
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Фото: Анна Маркова

В Перми вечером 30 ноября на двух прохожих упали строительные ворота. Видео инцидента, который произошел у стройки по адресу Максима Горького, 86 появилось в соцсетях.

- У девушки, предварительно, переломы обеих рук, у молодого человека - сотрясение. Обоих отвезли в больницу», - рассказали в соцсетях очевидцы.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадала только девушка.

«На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадала одна пациентка, ее госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», - прокомментировали «Комсомолке» в краевом Минздраве.