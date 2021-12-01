В Перми школа на Красных Казармах открыла двери для первых учеников

Первые ученики новой школы - ученики начальных классов. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми для учеников свои двери открыл новый корпус школы дизайна «Точка», что расположен в микрорайоне Красные Казармы. Новую школу вместе с учениками начальных классов посетил глава краевой столицы Алексей Дёмкин.

Как рассказали в мэрии, новый корпус будет специализироваться на дизайне и цифровых технологиях. А корпус на бульваре Гагарина сосредоточится на дизайне и архитектуре.

Всего здание рассчитано на 1225 учеников. Его открытия с нетерпением ждали жители микрорайона.

Алексей Дёмкин, мэр города Перми:

– 1 декабря открылось одно из крупнейших образовательных учреждений города, оснащенных современным цифровым оборудованием, разными мастерскими. Открытие школы состоялось благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора Дмитрия Махонина. «Точка» несколько лет подряд занимала первую строчку рейтинга уникальных школ города, где преподают практикующие специалисты, и теперь это обучение доступно для большего числа детей.

«Важно, что новое здание значительно разгрузит другие школы района. Многие люди покупали жильё в этом микрорайоне с расчётом на «социалку». Сейчас дети смогут получать качественное школьное образование непосредственно рядом с домом», - добавил мэр.

С января в школе будут заниматься и старшеклассники. На приобретение оборудования для школы муниципалитет выделил 69 млн руб. В здании расположены 52 учебных кабинета для начальной, основной и средней школы, три спортивных больших зала, столовая и актовый зал на 450 мест. Пять кабинетов информатики, три практикума (химия, физика, биология), медиатека, коворкинг, четыре мастерских – столярная, слесарная, домоводства, швейного дела.

Сейчас «Точка» – это единственная общеобразовательная школа России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка, идет профильное обучение по направлению «Дизайн».