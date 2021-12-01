В Перми выбрали «Молодежный резерв Прикамья»

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В Перми подвели итоги IV открытого регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья 2021». Его победителями стали 75 человек, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, краевой конкурс стартовал 10 сентября. Организатор – Администрация губернатора Пермского края. Ключевые требования к участникам - возраст до 35 лет, высшее образование и гражданство РФ.

В этом году в общей сумме на конкурс было подано 1137 заявок, что является рекордом за все время проведения. 120 человек стали финалистами.

Все конкурсанты справились с испытаниями по направлениям «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Градостроительство. Строительство. Дороги и транспорт», «Здравоохранение. Социальное развитие», «Молодежная политика. Спорт. Культура», «Образование и наука», «Сельское хозяйство. Природные ресурсы. Экология», «Цифровизация», «Экономика. Туризм. Промышленность. Предпринимательство. Закупки».

Вручение дипломов победителям состоится во второй половине декабря. Все триумфаторы конкурса смогут поучаствовать в программе развития региона, и будут активно задействованы в общественной жизни Прикамья.

«Конкурс ориентирован на поддержку инициативных людей. Конкурсанты - молодые специалисты, получив новые знания, смогут проявить свои лучшие качества, раскрыть личный потенциал, двигаться вперед в профессиональной карьере. И не менее важная задача – это возможность внести вклад в развитие региона. Поскольку большинство победителей конкурса разрабатывают проекты, имеющие прикладное значение для Пермского края», – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.

С результатами конкурса можно ознакомиться здесь.