Синоптики прогнозируют в Прикамье декабрьские морозы до -28 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае температура воздуха в декабре на 1-1,5 градуса превысит климатическую норму. Таким прогнозом с «КП-Пермь» поделились в ГИС-центре ПГНИУ.

В целом грядущий декабрь можно охарактеризовать как месяц с неустойчивой погодой и большим количеством осадков. 2 и 3 декабря будет умеренное похолодание. 4 декабря потеплеет до +4 градусов. В выходные регион накроют сильные снегопады.

А на севере региона уже 6 декабря ударят морозы до -28 градусов. В Перми такой же холодной будет ночь на 7 декабря.

Во второй декаде месяца средняя температура воздуха в Прикамье окажется на градус выше нормы. Однако нам опять стоит ждать волны холода с морозами до -25 и ниже.

В третьей декаде температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 по югу и востоку края. А также около нормы по северу. Число осадков ожидается немного меньше нормы.