В Прикамье уволили начальника краевой противопожарной службы

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В краевом Минтербезе уволен начальник ГКУ «Управление противопожарной службы Пермского края» Роман Пьянков. Договор с ним расторгнут 26 ноября, сообщает издание Business Class.

В пресс-службе краевого Минтербеза рассказали, что Роман Пьянков покинул должность по решению учредителя Управления противопожарной службы.

«Решение об увольнении принято из-за несостоятельности работника в полной мере обоснованно и разумно действовать в интересах Государственной противопожарной службы Пермского края», - рассказали в ведомстве.

Исполнять его обязанности будет замглавы Управления Роман Андреев.