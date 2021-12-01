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Происшествия1 декабря 2021 5:16

В Перми под колеса авто попала 82-летняя бабушка

Пострадавшая госпитализирована
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми под колеса автомобиля попала 82-летняя бабушка. Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в прошедший вторник в районе дома по адресу шоссе Космонавтов, 82а. Примерное время происшествия – 15:30.

После инцидента пострадавшая госпитализирована в поликлинику.

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