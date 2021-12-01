В Пермском крае 26 тысяч человек заказали печатный QR-код через МФЦ

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В Прикамье более 26 тыс. человек заказали печатный QR-код через МФЦ. Такими данными поделились в пресс-службе правительства региона.

Напомним, с 16 ноября жители Прикамья, не зарегистрированные на портале Госуслуг, могут обратиться за бумажным QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, в МФЦ «Мои Документы».

«В большей степени услуга востребована среди пожилых жителей Прикамья. Пенсионеры зачастую испытывают сложности с получением электронного QR-код ввиду того, что не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг», - отметили в пресс-службе правительства Пермского края.

Напомним, действующие в регионе ограничения, связанные с необходимостью предъявления QR-кодов, продлили до 10 января.