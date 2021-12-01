В Перми сегодня простятся с Ариной Биктимировой

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Сегодня в Перми простятся с 19-летней спортсменкой Ариной Биктимировой. Об этом сообщается в группе «Тхэквондо Пермь».

«Прощание состоится 1 декабря с 11:45 до 12:45 по адресу Новогайвинская, 71. Все, кто хочет попрощаться, могут прийти в это время», - говорится в сообществе.

Напомним, молодая спортсменка еще в начале ноября выиграла чемпионат Европы по тхэквондо.

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