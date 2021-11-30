СКР потребовал направить на лечение напавшего на учителя школьника в Березниках

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СКР требует отправить напавшего на учителя школьника на лечение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявили психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать характер и общественную опасность своих действий. Поэтому он нуждается в принудительном лечении.

Напомним, ЧП произошло в Березниках 21 мая 2021 года. 10-классник зашел в кабинет и ударил учителя физики ножом в шею. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Пермь. Подростка арестовали на два месяца.

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