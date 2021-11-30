«Молот» забросил восемь шайб в ворота самарской команды

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» вновь одержал разгромную победу над самарским ЦСК ВВС – аутсайдером регулярного чемпионата ВХЛ. «Молотобойцы» принимали оппонентов у себя на льду и забросили в ворота гостей восемь безответных шайб.

Уже после первого периода пермяки, как говорится, «сделали игру». В ворота гостей отправили шайбы Камиль Шиафотдинов, Денис Цыганов, Матвей Банников, Степан Никулин и Александр Дарьин. Во втором периоде отличился Даниил Сероух, а 21-летний Александр Дарьин оформил дубль. В третьем периоде дубль сделал и Сероух – 8:0.

Так, «Молот» вновь победил после поражения. Напомним, в воскресенье пермская команда встречалась дома с «Ладой» из Тольятти, но проиграла – 3:4. До этого «молотобойцы» одержали в ВХЛ восемь побед кряду.

Отметим, «Молот» встречался с ЦСК ВВС совсем недавно - 18 ноября. Игра в Самаре завершилась еще более крупной победой подопечных Альберта Логинова – 10:0.

После разгромной победы «молотобойцы» занимают восьмое место турнирной таблицы. Но отставание от первого места составляет всего лишь три очка.

Следующий матч пермяки вновь проведут дома. Соперник – пензенский «Дизель». Игра запланирована на 2 декабря (0+).