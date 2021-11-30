Новые случаи коронавируса обнаружили в 32-х муниципалитетах Прикамья

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 32-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, в Пермском крае за сутки зафиксировали 693 случая заражения COVID-19.

331 заражение выявлено в Перми. 58 случаев в Лысьве. 44 заболевших в Краснокамске. В Пермском муниципальном районе ковид выявили у 35 жителей. 21 случай заражения выявлен в Соликамском городском округе и Кунгуре.

В Добрянском городском округе коронавирус подтвердился у 20 человек. В Березниках – у 18, в Чайковском – у 17. В Верещагинском городском округе – у 16.

В Куединском муниципальном округе, а также в Горнозаводском и Чернушинском городских округах выявлено по 12 жителей с коронавирусом. У врачей Нытвенского городского округа стало больше еще на 11 пациентов с COVID-19.