18-летний пермяк дважды попытался избить полицейского

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18-летнего пермяка осудят за нападение на полицейского и грабеж магазина. Подробности «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Так, в мае 2021 года во дворе одного из домов в Индустриальном районе Перми пьяный 18-летний парень учинил драку. На место оперативно прибыли полицейские. Но когда стражи порядка потребовали у молодых людей документы, обвиняемый ударил полицейских. В служебной машине парень напал на полицейского еще раз.

Кроме того, в июне 2021 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, находясь в магазине, схватил товар и, игнорируя требования продавца вернуть его, скрылся с места преступления.

Что дальше будет с молодым парнем, который в самом расцвете молодости пошел против закона, решит суд.