В Перми собака погибла от удара током

Погибшему любимцу семьи не было и полутора лет.

В Перми в микрорайоне Парковый собака погибла от удара током прямо на улице. Печальной новостью с нашей редакцией поделилась дочь хозяйки умершего питомца.

Инцидент произошел утром 30 ноября по адресу улица Каменского, 16Б.

«Моя мама как обычно гуляла со своей собакой, вдруг собака резко взвизгнула и, продолжая визжать, упала и стала биться в конвульсиях, после чего резко затихла и больше не пришла в себя, - рассказывает девушка. На глазах у моей мамы наша любимая, молодая, здоровая собака погибла на месте от удара током, наступив голыми лапами на источник электричества…».

Погибшей собаке был всего 1 год 3 месяца. Хозяева обратились в полицию. Дежурный, принимавший звонок, сказал, что направит на место события участкового. Но, по его словам, за этот случай не понесет ответственности никто.

Сотрудники электросети, приехавшие на место события, никаких источников электричества, которые могли убить собаку, не обнаружили. Тем не менее, семья девушки написала заявление в полицию.