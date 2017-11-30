«Нельзя не увидеть, невозможно забыть». В Пермском цирке пройдет Новогоднее Цирковое Шоу Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ»

Участники проекта завоевали более 20 международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать, творить

В Пермский цирк с гастролями приезжает Новогоднее Цирковое Шоу Гии Эрадзе «5 КОНТИНЕНТОВ». Пермскому зрителю хорошо знакомо творчество Короля манежа и его вечное искусство удивлять. В этот раз гостей и жителей города ждет незабываемое зрелище, абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Участники проекта завоевали более 20 международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать, творить!

Рассказываем, что увидят зрители на невероятном шоу в Перми

Воздушный полет на высоте 23 метров без страховки. Редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр, который неоднократно заставит зрителей замирать и восклицать «ах».

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Уникальный номер с группой дрессированных канадских бизонов, в котором артист предстанет в образе великого викинга.

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Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: победители 10-го телепроекта «Минута Славы, исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя.

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Историю настоящей любви Мальвины и Пьеро представят воздушные гимнасты на ремнях. «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова будет балансировать на зеркальном шаре в окружении шести пар балета, грациозно вращая 40 хула-хупов!

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Групповая акробатика на верблюдах, праздник страсти и огня и другие умопомрачительные трюки и феерические представления ждут всех гостей и жителей города: - 120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, аттракционы с участием тигров, лилигров, леопардов, черных пантер и других представителей фауны, искрометные, талантливые, экспрессивные артисты будут проводниками зрителей в чарующий мир «5 континентов» на протяжении всего спектакля, - говорят организаторы представления. В финале шоу зрители окажутся на Новогоднем балу, и в полной мере погрузятся в атмосферу праздника для детей и взрослых! Встречайте Новый 2022 год с Пермском цирке!

- Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей;

- Детям до 3-х лет вход бесплатный ( необходимо взять свидетельство о рождении);

- Подробности по телефонам: 8 (342) 260 48 87; 8 961 206 66 11;

- Билеты онлайн и график шоу: circus-perm.ru