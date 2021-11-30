В Перми молодой человек досмерти избил пожилую родственницу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми осудят ранее судимого безработного 30-летнего горожанина. Как рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета, его обвиняют в убийстве своей пожилой родственницы. Инцидент произошел в июне 2021 года.

Так, мужчина и его родственница выпивали. Как раз накануне она получила пенсию. Но позже между родственниками произошла пьяная ссора. И мужчина нанес женщине множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. К сожалению, бабушка скончалась на месте, и спасти ее не удалось.

Дело направлено в суд.