В Мотовилихе пропала 92-летняя бабушка

Фото: "Регион-59"
В Перми в Мотовилихинском районе пропала 92-летеяя Тамара Георгиевна Старкова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».
Бабушка ушла из дома по улице Звонарева 29 ноября. С тех пор о ней ничего не известно.
Особые приметы: среднее телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. Была одета в домашний халат, кофту, шапку и черные сапоги. При себе имела сумку с документами.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем человеке, просят звонить по телефонам:
- 02, 102
- 112
- 8 (342) 241-36-40
- 8 (958) 244-12-84