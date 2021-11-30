В Мотовилихе пропала 92-летняя бабушка

Фото: "Регион-59"

В Перми в Мотовилихинском районе пропала 92-летеяя Тамара Георгиевна Старкова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».

Бабушка ушла из дома по улице Звонарева 29 ноября. С тех пор о ней ничего не известно.

Особые приметы: среднее телосложение, карие глаза и седые короткие волосы. Была одета в домашний халат, кофту, шапку и черные сапоги. При себе имела сумку с документами.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем человеке, просят звонить по телефонам:

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