Новую пермскую поликлинику на Ленина откроют в 2022 году

Здание новой поликлиники. Фото: Министерство строительства Пермского края

В Перми новую поликлинику по улице Ленина,16 планируют открыть в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минстроя.

На данный момент на объекте идет монтаж вентиляционной системы, прокладываются сети электроснабжения. Ведутся чистовая отделка помещений и облицовка фасада.

«Для завершения работ строителям необходимо выполнить монтаж технологического оборудования, произвести отделку всех внутренних помещений, установить лифты и провести озеленение территории около поликлиники», – отмечают специалисты.

В новом здании будут обслуживаться 32 тыс. жителей Ленинского района. В поликлинике появятся дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля. А также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики.

Помимо этого, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.