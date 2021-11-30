В Пермском крае осудили директора организации по отлову бездомных животных

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В Лысьве руководителя городской общественной организации по отлову бездомных животных осудили за мошенничество. Кроме этого учреждение занималось транспортировкой, учетом, регистрацией, содержанием, лечением и стерилизацией. Работы выполнялись по контракту, но их стоимость директор сильно завысил при составлении отчетных документов. Полученную разницу он положил себе в карман. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, полного возмещения имущественного ущерба, счел возможным прекратить уголовное дело в отношении указанного лица с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 45 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Пермского края.

Кстати, в Перми назначен новый директор муниципального приюта и Службы по обращению бездомными животными. Им стал Денис Комаров, который 12 лет был начальником кинологической службы внутренних войск МВД России. Он приступит к обязанностям с 1 декабря.