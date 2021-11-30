Огни на главной пермской елочке зажгутся 1 декабря

Главная городская елочка прошлых лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на главной городской елке, что расположена на эспланаде, новогодние огни зажгутся 1 декабря. Об этом нам рассказали в городской администрации. У елки включат не только огни, но и новый световой купол.

В 18:00 около главной городской елки на эспланаде начнется небольшое представление, после чего зеленая красавица и светодиодный купол засияют праздничной иллюминацией. Гости праздника смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом.

Также в этот день зажгутся огни на елочках, установленных в районах Перми. Например, на той, что расположена близ ДК имени Солдатова. И на елках в других городских парках и скверах.

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