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Спорт30 ноября 2021 11:41

«Молот» усилил защитник ярославского «Локо»

Состав пермяков пополнил Алексей Горячев
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Состав пермского ХК «Молот» пополнил молодой защитник ярославского «Локомотива» Алексей Горячев. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

На протяжении всей карьеры хоккеист играл за родной клуб на разных уровнях и не раз вызывался в состав молодежной сборной России.

В текущем сезоне Алексей провел 27 матчей в составе «Локо» и набрал четыре очка по системе «гол+пас» (одна забитая шайба и три голевых передачи) при показателе полезности «+9».

Напомним, в ноябре «Молот» выдал отличную серию из восьми побед подряд. Она прервалась лишь в воскресенье – в родных стенах молотобойцы уступили «Ладе» (3:4).