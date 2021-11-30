МЧС предупреждает о непогоде в первый день зимы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о непогоде, которая ожидается завтра, 1 декабря. Так, по прогнозам синоптиков в среду будет облачно, температура воздуха будет держаться в районе –2…+3 градусов.

Ночью возможны мокрый снег и дождь, а не севере региона сильный мокрый снег. Днем по краю местами ожидается умеренный мокрый снег и дождь. А также гололед. Ветер может достигать порывов скоростью до 18 метров в секунду.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Избегать превышения скорости и резких обгонов.