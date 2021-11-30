Холдинг Олега Чиркунова ликвидирует несколько своих активов

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Группа компаний «ЭКС», подконтрольная бывшему главе Прикамья Олегу Чиркунову, ликвидирует три компании. Об этом сообщает издание «Business Class».

ООО «Управляющая компания «ЭКС», ООО «Редон» и ООО «Проект Девелопмент» станут частью компании ООО «Управление недвижимости «ЭКС». Теперь новое ООО будет заниматься ТРК «Семья» и другими торговыми объектами.

Объединение компаний не повлечет за собой сокращений. Причина оптимизации бизнеса — из активов у холдинга после продажи сети супермаркетов «Семья» и ряда других активов осталась только недвижимость.