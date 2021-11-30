В Пермский край привезли еще одну партию вакцин от коронавируса

Всего в Прикамье привезли более 1,41 млн комплектов вакцины от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермский край поступила новая партия вакцин против коронавирусной инфекции. 10 440 комплектов «ЭпиВакКорона» и 4 800 «ГамКовидВак» («Спутник V»). Об этом сообщает Минздрав региона. В скором времени препараты поступят в медучреждения, где проводят вакцинацию.

Всего в Прикамье привезли более 1,41 млн комплектов вакцины от COVID-19, привиты 1,151 млн жителей. Завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами 807,4 тыс. человек.

Напомним, в Пермском крае власти продлили ковидные ограничения до 10 января. Это значит, что без QR-кода или сертификата о вакцинации пермяков не должны пускать в заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров.