В Пермском крае школьники сами смогут оценивать питание в столовых с помощью QR-кодов

В пилотном проекте примут участие все ученики школ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Понравилось или не понравилось блюдо в школьной столовой ребята четырех школ Перми теперь будут оценивать сами. 30 ноября в регионе стартовал пилотный проект по оценке качества питания школьников.

В течение недели в опросе примут участие ученики всех классов школ № 25, № 42, № 127 и лицее № 10. Делать они это будут с помощью QR-кодов, которые разместят в школьных столовых. Наведя камеру смартфона на QR-код и перейдя по ссылке, дети смогут поставить оценку по пятибалльной системе – качеству блюд, их подаче и разнообразию меню, а также отметить блюдо, которое понравилось или нет.

В оценке смогут принять участие и родители. Ссылка на опрос будет размещена в их личных кабинетах в электронных дневниках.

- Знаю, что есть много достаточно положительных примеров, когда администрации территорий инспектируют этот процесс вместе с родителями. Горячее питание – это прежде всего вклад в физическое развитие наших детей и в их здоровье, поэтому оно должно быть организовано не для галочки, - сказал губернатор Дмитрий Махонин.

По итогам опроса в школах будут сформированы рекомендации для улучшения питания и организованы выездные проверки.

Для пилотного проекта мы отобрали две школы с положительными отзывами и две, к организации питания в которых есть замечания, - рассказали в Минобре. - Сейчас основными каналами обратной связи выступают порталы Управляем вместе, Госуслуги, а также телефон горячей линии в министерстве. QR-код может стать новым инструментом повышения качества услуги.

Если проект окажется успешным, его могут распространить и на другие школы Прикамья.