В Пермском крае на трассе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло на трассе Пермь - Березники. Фото: архив "КП"

В Пермском крае сегодня утром произошло серьезное ДТП на дороге «Пермь – Березники». Столкнулись «Ниссан» и «Нива». По информации ГИБДД по Пермскому краю, предварительной причиной аварии стал выезд водителя иномарки на полосу встречного движения.

- В результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция Пермского края призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. С учетом метеорологических условий выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, развороте, повороте и торможении, так как даже незначительные резкие движения могут привести к заносу. В местах возможного появления пешеходов, вблизи пешеходных переходов и на подъездах к ним проявляйте повышенную осторожность.

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