МЧС предупреждает о сильном ветре, снеге с дождем и гололеде

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональное МЧС выпустило очередное предупреждение для жителей и гостей Прикамья. Так, во вторник 30 ноября на территории Прикамья ожидаются сильные осадки: мокрый снег и дождь. А в отдельных территориях появится гололед. Порывы ветра могут достигать скорости 15-18 метров в секунду.

Спасатели в очередной раз напоминают об осторожности на дорогах, как водителям, так и пешеходам.

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