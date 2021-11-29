«Амкар-Пермь» создаст киберспортивный клуб

Фото: Федерация компьютерного спорта Пермского края

ФК «Амкар-Пермь» создает свой киберспортивный клуб. Об этом нам рассказали в пресс-службе красно-черных.

«Амкар Пермь» создаёт собственный киберспортивный клуб Amkar Esports. И мы ищем спортсменов, которые будут представлять красно-чёрных на соревнованиях по FIFA-22», - поделились в клубе.

Отборочный турнир пройдет в два этапа: oнлайн-квалификация (5 декабря) и LAN-турнир (10 декабря) для 16 лучших игроков. Участие в нем – бесплатное. Возраст участника – от 16 лет. Платформа – PS4.

Победитель сможет официально представить «Амкар-Пермь» на турнирах всех уровней. Призеров ждут подарки от клуба и партнеров.

Для участия необходима регистрация.