Пермских фальшивомонетчиков отправили в колонию за сбыт пятитысячных купюр

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми за изготовление и сбыт поддельных пятитысячных купюр осуждены двое горожан. Подробности рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что зимой 2021 года каждый из них сбыл порядка 20 купюр. Сбывали преступники деньги в магазинах розничных товаров.

Одного из фигурантов суд приговорил к трем годам и 20 дням лишения свободы. Его подельник приговорен к двум годам лишения свободы. Также они заплатят штрафы в 200 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии общего режима.