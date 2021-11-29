Во всех трамваях Перми с нового года не будет кондукторов

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Все трамваи Перми с 1 января 2022 года перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда. Эту информацию «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе пермского дептранса.

«В январе 2022 года планируется начать постепенный переход на бескондукторную систему оплаты проезда на всех трамвайных маршрутах. Процедура сокращения проходит в соответствии с Трудовым кодексом РФ. При вручении уведомлений персоналу, занимающему указанную должность, предлагаются вакантные места для последующего перевода, а также переобучение за счет предприятия на профессию водитель трамвая или автобуса», - рассказали в ведомстве.