Север Прикамья терроризируют волки

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Как пишут в соцсетях местные жители, Пермский край атакуют волки. Так, лесные хищники уже разорвали трех собак. Прогнозы местных неутешительны – дальше будет только хуже.

На диких зверей уже пожаловались жители поселков Лемзер, Расцветаево, Дзержинец, Мыслы, что неподалеку от Березников.

«И это только начало зимы. Там лосей полно, а они за собачек принялись», «Я в Расцветаево тоже видел трех, точнее маму с мелким и большого и ещё один молодой, наверное учит волчат охоте», — пишут очевидцы в соцсетях.

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