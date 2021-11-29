Саночница Татьяна Иванова пропустит месяц из-за травмы

Фото: из Instagram-аккаунта спортсменки
Саночница из Прикамья Татьяна Иванова пропустит месяц соревнований из-за полученной травмы. Об этом спортсменка написала в своем Instagram-аккаунте.
Травму наша землячка получила на первом этапе Кубка Мира по санному спорту в Китае, допустив ошибку в эстафете.
«Я ошиблась посередине трассы, но самая большая трудность была в конце. Я взяла несколько бортов и, объезжая неправильно вираж, зацепилась ногой за козырек, потому что меня подбросило немного вверх. В этот момент ногу мне вывернуло от колена в правую сторону. МРТ показало трещину в косточке и повреждение связок», - рассказала саночница.
Как добавила Татьяна Иванова, вердикт врачей – месяц восстановления.
По итогам индивидуального заезда саночница заняла шестое место, отметили в краевом минспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пекин не за горами: опубликован список прикамцев, кто может поехать на грядущую зимнюю Олимпиаду
Игры пройдут с 4 по 20 февраля (Подробнее...)