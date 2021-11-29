Саночница Татьяна Иванова пропустит месяц из-за травмы

Фото: из Instagram-аккаунта спортсменки

Саночница из Прикамья Татьяна Иванова пропустит месяц соревнований из-за полученной травмы. Об этом спортсменка написала в своем Instagram-аккаунте.

Травму наша землячка получила на первом этапе Кубка Мира по санному спорту в Китае, допустив ошибку в эстафете.

«Я ошиблась посередине трассы, но самая большая трудность была в конце. Я взяла несколько бортов и, объезжая неправильно вираж, зацепилась ногой за козырек, потому что меня подбросило немного вверх. В этот момент ногу мне вывернуло от колена в правую сторону. МРТ показало трещину в косточке и повреждение связок», - рассказала саночница.

Как добавила Татьяна Иванова, вердикт врачей – месяц восстановления.

По итогам индивидуального заезда саночница заняла шестое место, отметили в краевом минспорта.

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