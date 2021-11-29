В Перми пропал 50-летний мужчина

Фото: "ЛизаАлерт" Пермского края

В Перми пропал 50-летний Михаил Тихомиров. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 октября 2021 года. Как информируют в отряде, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: хромота на правую ногу. Рост – 170 сантиметров. Телосложение нормальное. Рыжие волосы и серые глаза. Во что был одет пропавший – неизвестно.

Поисковики просят сообщить любую информацию о пропавшем по телефонам:

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