Жителя Прикамья осудят за угрозу бывшей убийством

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В Прикамье 38-летнего чердынца осудят за угрозу убийством своей бывшей жене. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

По словам обвиняемого, женщина оставила десятилетнего ребенка ночью дома одного. Мальчик из-за страха позвонил отцу.

Мужчину охватил гнев из-за этой ситуации, и на следующий день он приехал к бывшей жене. Между экс-супругами случилась ссора, в ходе которой он ударил женщину рукой по лицу. А после схватил за волосы, приставил к шее ножницы и высказал угрозу убийством.

Обвиняемый вел себя очень агрессивно и потерпевшая реально испугалась за свою жизнь и обратилась за помощью в полицию. Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.