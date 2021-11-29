«Молот» проиграл в ВХЛ впервые за восемь матчей

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» потерпел первое поражение за восемь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. Накануне вечером наши хоккеисты уступили «Ладе» - 3:4. Шайбами в составе пермяков отметились Алексей Шубин, Степан Никулин и Даниил Сероух.

Напомним, «молотобойцы» не проигрывали почти весь ноябрь. Победная серия началась 2 ноября в матче с «Челметом». И продлилась до 20 ноября, когда пермские хоккеисты на выезде в Тольятти обыграли «Ладу».

Следующий матч «Молот» вновь проведет дома. 30 ноября подопечные Альберта Логинова сыграют с самарским ЦСК ВВС (0+). После поражения пермяки располагаются на восьмом месте турнирной таблицы «регулярки» - в зоне плей-офф.