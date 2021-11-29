В Прикамье на неделе потеплеет до трех градусов

. Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае на грядущей неделе синоптики прогнозируют потепление с большим количеством осадков. Такой прогноз сделали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник нам стоит ожидать снег и мокрый снег. Температура воздуха будет в районе 0…+1 градусов. Во вторник потеплеет до +3. Мокрый снег продолжится вместе с дождем.

В среду сюрпризов не ожидается – погода останется такой же. В четверг к вечеру температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Ночью ожидается мокрый снег, днем – снегопад.

В пятницу ночью столбики термометров в Пермском крае опустятся до −5…−10 градусов, по северу до −15 градусов. Днем потеплеет до −4…+1 градуса, по северу до −4…− 9 градусов. Вновь пройдет небольшой и умеренный снег.