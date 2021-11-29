В Перми окончены поиски 33-летнего мужчины

Сергей. Фото с личной страницы сестры ВКонтакте

- Найден, жив, просьба снять репосты, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой к посту о розыске 33-летнего мужчины.

Напомним, 33-летний Сергей пропал 23 ноября. Как рассказывала сестра молодого мужчины, в этот день около 6 часов утра он вышел из здания аэропорта и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Сестра Сергея опубликовала пост о розыске в соцсетях и написала заявление в полицию. К счастью, поиски закончились благополучно. Где все это время пропадал Сергей, не сообщается.

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