В Пермском крае средняя зарплата с начала года составила 43,4 тысячи рублей

Самые скромные зарплаты в Прикамье у сотрудников предприятий общественного питания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Пермьстата опубликовали данные о среднемесячной зарплате в Пермском крае за январь-сентябрь этого года. Она составила 43,4 тысячу рублей. По сравнению с тем же периодом пошлого года жители Прикамья стали зарабатывать на 7,7% больше.

Реальная зарплата за год увеличилась на 1,8%. В среднем в сентябре она составила 44,1 тысячу рублей. Это на 8,6% больше, чем в сентябре прошлого года.

Больше всего в Прикамье зарабатывают работники в сферах информации и связи, а также добычи полезных ископаемых – 65,7 и 64,8 тысячи рублей. Самые менее оплачиваемые – это сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. Их средняя зарплата – 26,5 тысяч рублей.