В ДТП в Пермском крае погибла 25-летняя девушка

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Вечером 28 ноября на трассе «М7-Волга» 25-летняя водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась лоб в лоб с грузовиком Volvo с полуприцепом.

- От полученных травм девушка скончалась на месте, водитель автомобиля Volvo с различными травмами доставлен в больницу, - сообщил в ГУ МВД по Пермскому краю.

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