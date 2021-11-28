В Пермском районе спасли мужчину, провалившегося под лед на реке

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 27 ноября в Пермском районе в поселке Новые Ляды очевидцы заметили, как на реке Сылва под лед провалился мужчина. Они тут же бросились на помощь утопающему. К счастью мужчину удалось спасти.

- 60-летнего мужчину с переохлаждением госпитализировали в «ГКБ №4». Он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В МЧС напоминают, что в ноябре-декабре лед еще не окреп, и ходить по нему опасно для жизни. В этом году в Прикамье уже спасли двух горе - рыбаков - в Чернушке и Верхнечусовских городках. Оба вышли на лед толщиной менее 3 см, дошли до середины реки и провалились.

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