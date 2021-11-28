В Пермском крае за сутки зарегистрировано 693 новых случая COVID-19

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За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 693 человека. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае

По состоянию на утро 28 ноября прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 143 029 жителей региона. 800 722 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 139 385. За сутки в регионе проведено 9 910 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 332 человека. Из них 142 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 800 человек. Общее число инфицированных достигло 139 385.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Пермском крае истекает срок, определенный для того, чтобы сотрудники пермских предприятий, входящих в «группу риска», прошли обязательную вакцинацию. Требование о вакцинации 80% сотрудников озвучил в Постановлении от 13 октября Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

К началу зимы поставить прививку от COVID-19 или предъявить QR-код о том, что человек переболел, должны 80% списочного фонда сотрудников предприятий сферы обслуживания: торговли, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, бытовых услуг, банков, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурных и досуговых организаций.

Будут ли в связи с этим действовать с 1 декабря в Перми какие-либо ковид-ограничения и будет что-либо закрыто из-за коронавируса, читайте в нашем материале.