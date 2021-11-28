В Перми молодой мужчина разбился насмерть, упав с девятиэтажного дома

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около часа ночи в субботу, 27 ноября, с девятиэтажного дома по улице Строителей в Дзержинском районе Перми выпал 30-летний мужчина. Очевидцы произошедшего вызвали "скорую". Но приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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