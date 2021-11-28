Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 ноября 2021 8:59

В Перми молодой мужчина разбился насмерть, упав с девятиэтажного дома

Трагедия произошла в Дзержинском районе Перми
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около часа ночи в субботу, 27 ноября, с девятиэтажного дома по улице Строителей в Дзержинском районе Перми выпал 30-летний мужчина. Очевидцы произошедшего вызвали "скорую". Но приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влетели под фуру на иномарке: В ДТП в Пермском крае разбилась мать троих детей со своим знакомым

Авария произошла в ночь на субботу в Карагайском районе (Подробнее..)