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Происшествия28 ноября 2021 8:41

В Перми трое друзей убежали в лес за собакой и заблудились

Спасатели вывезли их на снегоходе и отвезли домой
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мирная прогулка с домашним любимцем обернулась настоящим приключением для жителей Перми. Поздней ночью 27 ноября двое мужчин и женщина гуляли с собакой в районе Восточного обхода. В какой-то момент пес убежал в лес и не вернулся. Пермяки пошли искать собаку, но сами заблудились. Тогда они решили звонить спасателям.

- Звонившие сказали, что не слышат звук дороги и не знают, как выбраться из леса. Спасатели попросили скинуть им примерные координаты места, отыскали заблудившихся и на снегоходе вывезли из леса. До дома ребят довезли на служебном автомобиле, от медицинской помощи они отказались, - сообщил "КП" источник знакомый с ситуацией.

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