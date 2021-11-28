Заключенные ИК-10 в Прикамье пожаловались на условия содержания

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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека проверили исправительную колонию №10 в Чусовом, осужденные которой пожаловались на условия содержания. Заключенные говорили, что не могут отправить из ИК жалобы в адрес надзорных инстанций, им не оказывают медпомощь, мало платят, у них пропадают личные вещи, высказали несогласие с применяемыми взысканиями и некачественным обеспечением вещевым имуществом.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека осмотрели камеры, помещение карантина, штрафной изолятор, опросили родственников осужденных, которые ждут длительного свидания и поговорил с 60 заключенными. Также проверяющие посетили территорию пилорамы, где в октябре этого года погиб один из осужденных.

Во время проверки было выявлено несколько нарушений: вход в карантинный отряд не был оборудован пандусом для инвалидов по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, в четырех камерах - плохой косметический ремонт.

- Итоги проверки доведены до администрации ФКУ ИК-10 на служебном совещании, часть жалоб осужденных поставлена на контроль Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, другие обращения взяты в работу Кизеловской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ и руководством исправительного учреждения, - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае.