В лесничествах Пермского края начали продавать живые новогодние ели

- Фото: архив "КП"

До Нового года осталось чуть больше месяца и многие пермяки уже начинают готовиться к предстоящему празднику. В администрации Перми сообщили, что главный атрибут Нового года - живую елку - уже начали продавать в лесничествах региона.

Чтобы срубить и вывезти ель, пихту или сосну, пермякам нужно обратиться в Пермское или Закамское лесничество и заключить договор купли-продажи.

- ГКУ «Пермское лесничество» (село Култаево, улица Романа Кашина, 81), телефон: 294-80-23, 294-82-98;

- ГКУ «Закамское лесничество» (Пермь, улица Маршала Рыбалко, 119), телефон: 284-04-35, 284-04-42.

Список всех лесничеств Пермского края можно найти на сайте Министерства природных ресурсов. В мэрии города напомнили, что на территории пермских городских лесов рубка деревьев запрещена законом. Работники лесничеств регулярно патрулируют лесные участки. За незаконную рубку хвойных деревьев нарушителям грозит штраф: на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.