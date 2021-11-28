В Перми ищут молодого мужчину, который вышел из аэропорта и исчез

Сергей Келарев. Фото с личной страницы сестры пропавшего ВКонтакте

В Перми пропал 33-летний Сергей Келарев. Как сообщает сестра молодого мужчины, 23 ноября около 6 часов утра он вышел из здания аэропорта и пропал.

Сергей был одет в черный пуховик ниже колена и белую шапку. Сестра мужчины обратилась с заявлением об исчезновении в полицию. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 102 или 8-982-224-77-661.

- Заявление от родственников поступило 26 ноября. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками пропавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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