Прогноз погоды в Перми на воскресенье, 28 ноября

Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 28 ноября, в Перми и Пермском крае будет облачно и пройдет небольшой снег. По данным сервиса "Метеоролог и я", в краевой столице дневная температура составит -3...-5 градусов, по краю столбик термометра будет колебаться от -2 до -7 градусов Цельсия. Ветер будет менять направления с южного на юго-западный, скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

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