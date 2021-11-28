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Общество28 ноября 2021 4:54

Прогноз погоды в Перми на воскресенье, 28 ноября

Дневная температура воздуха будет достаточно комфортной
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду

Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 28 ноября, в Перми и Пермском крае будет облачно и пройдет небольшой снег. По данным сервиса "Метеоролог и я", в краевой столице дневная температура составит -3...-5 градусов, по краю столбик термометра будет колебаться от -2 до -7 градусов Цельсия. Ветер будет менять направления с южного на юго-западный, скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

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