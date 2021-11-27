В ДТП в Пермском крае легковушку разорвало напополам

Фото: ЧП Пермь | новости/telegram

«Куда торопятся? Ужас ведь», «На том свете ведь без выходных принимают», «Ужас, там еще и дети были», - комментируют страшное ДТП, случившееся 27 ноября на трассе Кукуштан – Оса в Пермском крае.

Но погибших в аварии, случившейся в субботу в Пермском крае, к счастью, нет, зато четыре взрослых человека попали в больницу. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. Судя по видео, отечественную «Лада Самара» после удара с иномаркой разорвало пополам. О том, что случилось на трассе, «Комсомольской правде» рассказали в полиции.

- 27 ноября около 13.00 дня по трассе Кукуштан - Чайковский двигался автомобиль ВАЗ 2114, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – За рулем отечественного авто находился 25-летний водитель. На 11 километре автодороги он, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос с выездом на встречную полосу движения.

Там легковушка столкнулась с автомобилем Renault KAPTUR, управлял которым 41-летний водитель. В результате ДТП пострадали четыре человека: двое – в иномарке и двое – в отечественной легковушке. Детей среди пострадавших нет.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

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