Названы районы в Пермском крае, где заболеваемость COVID-19 выше

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально было выявлено 138 692 случаев коронавируса. Фото: Иван Макеев

На 27 ноября 2021 года новая коронавирусная инфекция была выявлена у жителей в 32 муниципалитетах региона.

- 347 человек заболели в Перми, 86 – в Лысьвенском городском округе, 33 – в Краснокамском, 30 – в Пермском муниципальном районе, - сообщили в краевом штабе по борьбе с инфекцией. - В Чайковском заболели 28 человек, в Верещагинском городском округе – 27, в Соликамском – 25, в Добрянском – 23. В

Березниках диагностировано 18 новых случаев коронавируса, в Чусовском городском округе – 13. По восемь положительных ПЦР-исследований получено в Очерском городском и Сивинском муниципальном округах.

В Кудымкарском, Карагайском и Большесосновском муниципальных округах подтверждено по пять случаев COVID-19, в Кудымкаре, Чернушинском городском и Юсьвинском и Березовском муниципальных округах по четыре. В Кунгуре и Кунгурском районе, Горнозаводском городском и Частинском муниципальном округах заболело по два человека, в ЗАТО Звездный, Чердынском, Октябрьском, Осинском, Нытвенском, Ильинском городских и Ординском, Кишертском и Кочевском муниципальных округах – по одному.